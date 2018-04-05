Объем ФНБ по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 3 трлн 772 млрд 833,7 млн рублей, что эквивалентно 65 млрд 883,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином в четверг.

Как сообщалось ранее, на 1 марта объем ФНБ составил 3 трлн 698 млрд 961,2 млн рублей (66 млрд 442,4 млн долларов). Таким образом, за месяц показатель вырос на 73 млрд 872,5 млн рублей, или на 2%.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 31 марта 2018-го была отрицательной — минус 61,5 млн долларов (3 млрд 523,5 млн рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 марта равнялась 19 млрд 898,2 млн рублей.

При этом совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2018 году составил 5 млрд 273 млн рублей, что эквивалентно 92,3 млн долларов.

Резервный фонд официально прекратил существование 1 февраля 2018 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ФНБ по итогам 2018 года прибавит около 50 млрд долларов.