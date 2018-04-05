В Чехии задержан бывший председатель правления обанкротившегося Интеркоммерц Банка Александр Бугаевский. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии, пишет «Коммерсант».

На Бугаевского имелся помеченный «красным углом» ордер Интерпола, подразумевающий немедленный арест для решения вопроса о возможной экстрадиции в страну — инициатора розыска. По данным издания, беглый банкир попался якобы совершенно случайно при обычной проверке документов, в ходе которой появились подозрения в их подлинности, а потом и была установлена его личность.

Об аресте Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве уже начали готовить необходимые документы для начала процедуры экстрадиции банкира в Россию. Надо отметить, что между странами имеется соответствующий договор и, как показывает практика, серьезных препятствий для возвращения на родину объявленных в розыск лиц обычно не бывает.

На данный момент Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства. Уже через три дня после этого в МВД и СКР были направлены заявления о выявленных в действиях сотрудников банка признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ), растраты (ст. 160 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в хищении ценных бумаг «Интеркоммерца».

Первое уголовное дело в отношении Бугаевского — об особо крупном мошенничестве — СКР возбудил 30 марта 2016 года . Речь шла о махинациях, совершенных 21—25 января 2016 года. Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм 45 млн евро (около 3,9 млрд рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. А 7 сентября того же года в отношении Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — о хищении принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд рублей.

Впрочем, сам Бугаевский уехал из России еще до того, как стал подозреваемым. Несмотря на то, что его еще не искали, экс-банкир, как теперь полагают в правоохранительных органах, покинул Россию «неофициально» — на машине через Белоруссию.