НПФ «Первый промышленный альянс» осуществляет свою деятельность с 1999 года, является обслуживающим фондом группы организаций ПАО «КАМАЗ» и базовым фондом для организаций Государственной корпорации «Ростехнологии».

С 1 января 2018 года компания, наравне с другими некредитными финансовыми организациями, обязана предоставлять отчетность Банку России в формате XBRL. Встав перед выбором IT-поставщика для решения задачи автоматизации процессов подготовки бухгалтерской финансовой отчетности (БФО) и надзорной статистической отчетности (НСО) в формате XBRL, НПФ провел тендер, победителем которого стала компания «Диасофт».

«Новый стандарт только вступил в силу, поэтому все участники рынка были равны, фактически не имея внедрений разработанного решения, – говорит Наталья Антонова, главный бухгалтер АО НПФ «Первый промышленный альянс». – Исходя из этого, выбор нужно было делать, принимая во внимание другие преимущества потенциального партнера. Ключевыми факторами в пользу партнерства с «Диасофт» стал его статус лидера рынка автоматизации финансовых организаций, в частности в области систем отчетности, и наличие уникального портфолио проектов автоматизации обязательной отчетности в ведущих банках страны».

Команда «Диасофт» оправдала доверие заказчика после совместной подготовки НСО за январь, которая была сдана заблаговременно и без критических ошибок. При этом для НПФ «Первый промышленный альянс» внутренний процесс подготовки отчетности не изменился, так как возможности XBRL Engine позволяют конвертировать данные в привычных для организации форматах, в том числе в excel-таблицах.

«На первом этапе, когда мы готовили отчетность по итогам месяца, главной задачей было продемонстрировать заказчику, что продукт работает без ошибок и удобен в использовании,– комментирует Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт», руководитель продукта XBRL Engine. – Теперь же мы готовим квартальную отчетность (БФО и НСО) и параллельно обучаем сотрудников заказчика самостоятельной работе с инструментом, чтобы в перспективе только сопровождать продукт для поддержки в нем новых версий таксономии».

Несмотря на то, что в планах Банка России выпускать новые версии таксономии и вносить изменения в процесс подготовки отчетности, трудозатрат на его обеспечение для НПФ не потребуется. После непродолжительного обучения работе с XBRL Engine сотрудники НПФ смогут самостоятельно готовить данные для отчетности в привычном формате, в соответствии с используемым в бухгалтерском учете организации стандартом МСФО, загружать их в XBRL Engine и формировать готовый к отправке в Банк России пакет XBRL-отчетности.

«Диасофт» также готов реализовывать для НФО проекты полной автоматизации цикла подготовки отчетности для увеличения скорости формирования данных при одновременном повышении уровня их достоверности. По итогам таких проектов НФО смогут не только выполнить обязательства перед Банком России, но и откроют дополнительные возможности для развития бизнеса в целом за счет получения достоверной управленческой отчетности в срок.

Источник: Компания «Диасофт»