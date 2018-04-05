Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров назвал ситуацию с требованием ФСБ предоставить ключи дешифровки сообщений пользователей Telegram прецедентом и допустил возможность внесения изменений в российское законодательство после рассмотрения дела в суде.



«Приказ, в рамках которого происходит блокировка, передача ключей шифрования, — это приказ Федеральной службы безопасности. Я считаю, мне некорректно его комментировать», — передает слова Никифорова RNS.

«Такой прецедент очень новый, никогда такого правоприменения не было, никто наверняка не знает, как это правильно должно работать. Действительно, идет некая дискуссия: есть что передавать, нет того, что передавать. Нужно дождаться официального рассмотрения этих процедур. Возможно, что-то потребуется в нормативных актах (поменять)», — сообщил Никифоров журналистам. «Я очень рассчитываю, что это будет рассмотрено на площадке того или иного суда, потому что судебное решение подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть».

Никифоров подчеркнул, что вопрос предоставления ключей дешифровки сообщений находится в компетенции ФСБ. «Практически все известные в России и мире мессенджеры — ко всем ним есть серьезные претензии с точки зрения российского законодательства. Из самых популярных, наверное, можно выделить WhatsApp и Viber, они все еще даже не зарегистрировались в реестре организаторов распространения информации», — резюмировал Никифоров.