Московский Кредитный банк объявляет о запуске продукта для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса — «Экспресс-гарантии» в рамках обеспечения исполнения контрактов 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП и созданного совместно со Всероссийским Банковским центром (ВБЦ).

Клиент может подать заявку дистанционно через сервис ВБЦ из любой точки страны, а банк, благодаря автоматизированному процессу, принимает решение по заявке менее чем за час, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам начальника управления развития сегмента малого и среднего бизнеса Александра Зуева, в настоящее время у бизнеса значительно возросла потребность в получении банковских гарантий в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

«Максимальная сумма экспресс-гарантии - до 50 млн рублей, оперативное принятие решения, продукт не требует обеспечения и открытия расчетного счета», — поясняет Зуев.