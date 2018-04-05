На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap , курс биткоина продолжает умеренное снижение. За 24 часа он упал еще на 7,32% и составил 6,837 тыс. долларов при рыночной капитализации 115,9 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ethereum за сутки подешевела на 6,16%. Ее курс составляет 0,38 тыс. долларов. Капитализация ethereum - 37,5 млрд долларов.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации (19,5 млрд долларов), упал в цене на 7,34% за 24 часа. Курс криптовалюты - 0,5 доллара.

Курс bitcoin cash снизился за прошедшие сутки на 6,79% до 0,647 тыс. долларов. Теперь его капитализация - 11 млрд долларов.

Litecoin подешевел на 7,97% за сутки и его курс на данный момент - 0,119 тыс. долларов. Капитализация litecoin - 6,6 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 257,5 млрд долларов.