Криптообменник «Сберкоин», установленный на этой неделе недалеко от Курского вокзала не нарушает российское законодательство и работает согласно Гражданскому кодексу РФ, заявляет представитель компании «Сберкоин» по публичным вопросам Алексей Иванов.

По его словам, на данный момент законодательство не имеет норм, которые бы запрещали использование биткоина в различных сделках. Купля и продажа их, соответственно, не является наказуемой и не нарушает Гражданский кодекс.

«Все наши действия подпадают под ГК и никак не запрещены. По законодательству, мы работаем в соответствии с нормами по обменным пунктам», - цитирует Иванова «Прайм» .

При этом «Сберкоин» работает только с биткоином и имеет один офис, однако в дальнейшем компания планирует расширить сеть пунктов и список криптовалют для обмена.

В Сбербанке сообщили, что банк никакого отношения к аппарату не имеет.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, в Москве открылся пункт покупки и продажи биткоинов «Сберкоин». Компания позиционирует себя как «первый российский криптообменник».