Один из крупнейших банков в Канаде Bank of Montreal (BMO) ввел запрет на использование дебетовых карт при покупке криптовалют.

«Я могу подтвердить, что мы больше не разрешаем покупку криптовалюты через систему Interac Online Payments или при помощи кредитных или дебетовых карт компании MasterCard», — цитирует РБК сообщение пресс-службы BMO. При этом в кредитной организации никак не прокомментировали, с чем связано подобное решение.

На прошлой неделе один из пользователей Reddit представился сотрудником банка и прикрепил скриншот «электронной рассылки для клиентов», в котором сообщалось о запрете операций с цифровыми деньгами для лучшей защиты пользователей от финансовых рисков, связанных с высокими колебаниями курсов цифровых денег.