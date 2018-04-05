Госдума приняла к сведению доклад министра экономического развития Максима Орешкина о социально-экономическом развитии России и развитии предпринимательской деятельности, а также прогнозах социально-экономического развития. За соответствующее постановление проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента. Максим Орешкин выступал в Госдуме на правительственном часе с докладом 7 февраля.



Депутаты положительно оценили деятельность министерства по господдержке МСП.

«Одобрить деятельность Министерства экономического развития РФ по формированию правовых условий для распространения мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на предприятия легкой промышленности со среднесписочной численностью работников более 250 человек и годовым доходом от осуществления предпринимательской деятельности в размере не более 2 миллиардов рублей, а также для создания центров оказания услуг для бизнеса на базе МФЦ», — говорится в тексте постановления.

При этом парламентарии обратили внимание министерства на то, что «действующие правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства не обеспечивают создания условий для развития в РФ малого и среднего предпринимательства».

Госдума также разделяет мнение Счетной палаты РФ о наличии ряда недостатков в работе ведомства: в 2014—2017 годах на развитие малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд рублей, однако целевые показатели, характеризующие уровень эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ, не были достигнуты. Кроме того, в отдельных субъектах РФ установлены факты ежегодного предоставления государственной финансовой поддержки в виде субсидий одним и тем же субъектам малого и среднего предпринимательства.

В этой связи Госдума рекомендует правительству принять меры по обеспечению дальнейшего сближения экономической, бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики Кабмина и денежно-кредитной политики ЦБ, а также сконцентрировать усилия на поддержке отраслей российской экономики с высокой степенью добавленной стоимости, используя меры по стимулированию внутреннего спроса.