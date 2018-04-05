Ожидаем, что российский рынок откроется ростом, так как фьючерсы на мировые фондовые индексы выросли на 0,4% – 1,6% благодаря готовности США и Китая вести переговоры до ввода обоюдных заградительных пошлин на импорт товаров в обеих странах. Таким образом, опасения инвесторов относительно расширения торговой войны между странами ослабло, и позитив вырвался на фондовые рынки, в том числе и развивающиеся. Так, с начала недели отток иностранной ликвидности с российского рынка сузился и демонстрирует несущественные цифры. Инвесторы уже слабо воспринимают политический фон против РФ. Вероятно, объявление очередных санкций против ряда российских предпринимателей не вызовет бурной реакции рынка, исходя из прошлой реакции на аналогичные санкции.

Однако, если санкции последуют против персон, указанных в январском спекдокладе Минфина США, то реакция будет негативной. Но на данный момент поддержку рублю и российскому рынку продолжит оказывать подъем нефтяных котировок на 2% до $68,3 за баррель вследствие снижения запасов сырой нефти в США на 4,6 млн барр., но при постоянном увеличении добычи нефти. Вместе с тем, учитывая позитивные ожидания по ключевой статистике рынка труда в США в пятницу, мы полагаем, что рубль проведет торги четверга без существенного укрепления.