Банк России провел проверку в отношении Московской биржи и выявил нарушения в части соблюдения законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Проверку инициировала Генпрокуратура РФ, представив регулятору документы о нарушении законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на полтора года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Представители регулятора в ходе проверки выявили «случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам».



Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии.

«В обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства», — указывают в ведомстве.

«По результатам проверки общество привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей за каждое нарушение», — сообщает Генпрокуратура.

Также Банк России направил инсайдерам предписания, а бирже — письмо «о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений».