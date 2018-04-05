Столичный ФорБанк предлагает новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — торговый эквайринг.

В числе преимуществ своего нового продукта банк называет отсутствие абонентской платы и требований к обороту компании-клиента, возможность рассрочки и предлагаемую круглосуточную техническую поддержку.

Комиссия составит от 1,25%.



Из релиза следует, что возможность принимать оплату банковскими картами появится у клиента через неделю после подключения услуги.