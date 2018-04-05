Избыток ликвидности в российском банковском секторе составил 2,4 трлн рублей на конец февраля против 2,7 трлн на конец января и пикового уровня в 3,5 трлн в течение месяца. Об этом говорится в подготовленном рейтинговым агентством Fitch Ratings обзоре российских банков за два первых месяца 2018 года .

Как поясняется, агентство оценивает избыток ликвидности как ликвидность, которую банки держат на депозитах в ЦБ.

По мнению аналитиков, данный пик и последующее сокращение в значительной мере отражают волатильность корпоративного фондирования у государственных банков и выплату государственного фондирования со стороны банка «ФК Открытие», который держал в Центробанке часть поступлений, полученных в рамках рекапитализации.



Депозиты в ЦБ размещены главным образом Сбербанком и иностранными банками, в то время как некоторые другие крупные банки по-прежнему полагаются на государственное фондирование, которое составляло 5,9 трлн рублей (без учета субординированного долга Сбербанка в размере 0,5 трлн от ЦБ) на конец отчетного периода. Из этой суммы 1,2 трлн рублей было предоставлено трем крупным санированным банкам и их дочерним структурам (0,5 трлн рублей — «Открытию», 0,3 трлн — группе Бинбанка, 0,4 трлн — Промсвязьбанку), в то время как остальные 4,7 трлн (главным образом от Министерства финансов, из бюджетов и от других государственных структур) в основном приходились на долю группы ВТБ (1,8 трлн рублей, 17% от всех обязательств), Газпромбанка (0,6 трлн, 13%) и Россельхозбанка (0,4 трлн, 15%), уточняют в Fitch.

