В Вахитовский райсуд Казани передано уголовное дело о мошенничестве с республиканской программой поддержки бизнеса «Лизинг-грант». Подозреваемым по делу проходит бывший президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин. Фигурантами дела стали 22 человека, сообщили в МВД по РТ.

По версии следствия, поясняет TatCenter , с 2014 года Ассоциация малого и среднего предпринимательства способствовала бизнесменам в получении субсидий по программе «Лизинг-грант» за дополнительную плату. Халиуллина обвиняют в хищении более 20 млн рублей и покушении на хищение 18,3 млн рублей.