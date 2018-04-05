Есть два способа достичь темпов роста экономики на уровне выше 4%. Первый — «добавить в нее» 4,6 млн занятых и 40 трлн рублей дополнительных инвестиций в основной капитал (сверх тех, что и так ожидаются). Второй вариант — увеличить совокупную факторную производительность (показатель, учитывающий эффективность труда, капитала и технологического прогресса, а также инфраструктуры и качества рыночных и регулятивных институтов). Об этом в своем докладе «Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России» пишут эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, передает РБК .



Подготовкой предложений, которые будут опубликованы в следующем выпуске журнала «Вопросы экономики», занимались директор Института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС, советник Кудрина Георгий Идрисов, вице-президент ЦСР Владимир Княгинин, сам Кудрин, занимающий должность председателя совета ЦСР, и руководитель проектного направления организации Елена Рожкова.

России нужно увеличить производительность труда, чтобы устранить отставание от других стран, однако пока «наблюдаются низкий уровень инновационного потенциала, недостаточно высокая результативность научно-технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и платформизации экономики», говорится в работе. В технологическую революцию Россия включается с «запозданием», а ее позиции все еще слабые, несмотря на популярность модернизационной повестки. Вклад совокупной факторной производительности в рост ВВП «невелик», считают в ЦСР.

Предложения ЦСР, который готовил экономическую программу для президента Владимира Путина, делятся на несколько блоков. Во-первых, необходима модернизация традиционных секторов — ТЭК, АПК, металлургии, горнодобывающей промышленности и других. Для этого правительство могло бы институционально закрепить новые принципы оценки развития технологий, которые повысят качество технологического менеджмента. Так как доля государства в экономике велика (46%, по подсчетам ЦСР), нужно обеспечить в госкомпаниях «переход на передовые производственные технологии, цифровые и платформенные решения, выпуск новых поколений продуктов», а также улучшить технологическое регулирование.

Второй блок — расширение доли высокотехнологичных секторов с нынешних менее 1% ВВП до 10% через шесть лет. ЦСР предлагает «масштабировать» меры Национальной технологической инициативы (госпрограмма по поддержке перспективных отраслей). Следует создать «консорциумы в формате инвестиционно-технологических партнерств» по примеру других стран — они «восполнят дефицит кооперационной культуры» и расширят горизонт планирования, считают в ЦСР. Третий блок касается цифровизации, которая «выражается не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации технологических объектов и систем». Цифровизация должна затронуть, в том числе, «критические» сектора инфраструктуры: здравоохранение, науку, банки, ТЭК (включая оборонку и атомную энергетику), госуправление.

ЦСР также предлагает переориентировать институты развития с финансирования низкорисковых проектов (в основном это поздние этапы инвестиционного цикла) на проекты ранних стадий, «которые могут стать основой для будущих технологических прорывов». Кроме того, нужно создавать новые институты развития и финансировать, в частности, средний бизнес. Пятый блок в работе ЦСР — формирование и сохранение научной базы, для которой нужна реформа управления наукой. Так, эксперты считают нужным создать новый федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере высшего образования и науки.