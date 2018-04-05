Сотрудникам Банка России предлагается дать право на беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц, органов и организаций для борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации. Эта норма содержится в редакции правительственного законопроекта от 30 марта, направленного в Госдуму для рассмотрения во втором чтении (есть у РБК ) и вносящего поправки в ст. 14 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации».

В рамках проверок по инсайдерским делам ЦБ сможет получить доступ к документам и информации, в том числе той, доступ к которой ограничен федеральными законами, следует из текста законопроекта. Сотрудники Банка России смогут самостоятельно копировать оригиналы документов и компьютерной информации «в целях избежания сознательного искажения, сокрытия или уничтожения информации». Сейчас ЦБ может лишь запрашивать документацию у организаций.

Российские юрлица, а также иностранные граждане и организации, работающие в России, должны будут предоставлять ЦБ во время проверок доступ к актам, договорам, справкам, деловой корреспонденции, а также «иным документам и материалам». ЦБ получит доступ к коммерческой, служебной, банковской тайне, информации о почтовых переводах денег и «иной охраняемой законом тайне» (за исключением государственной и налоговой тайны).

Как сообщил РБК источник в Госдуме, непосредственный инициатор этих норм — Банк России. Так как он не имеет права законодательной инициативы, поправки в правительственный законопроект вносились через депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость расширить полномочия ЦБ обосновывается тем, что регулятору нужны дополнительные возможности для сбора доказательств в случаях манипулирования рынком. «Высокая степень опасности, скрытность таких преступлений, совершаемых «профессионалами» финансового рынка, требует внесения соответствующих изменений», — говорится в документе.

Центробанк полагает, что нововведение позволит избежать возможных фальсификаций документов со стороны тех, кто готовит манипулирование рынком. Поправки в законодательство ускорят расследование недобросовестных практик и восстановят доверие к рынку со стороны его участников, добавил представитель регулятора. Разрешение на проверки может давать только глава ЦБ или его заместитель, напомнили в ЦБ.