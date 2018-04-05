Центробанк предложил россиянам тест на знание новых купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей. В частности, пройти тест можно в Facebook на страничке проекта Fincult.info — информационно-просветительского ресурса ЦБ для граждан.

«Новые банкноты были выпущены в прошлом году и активно входят в обращение по всей стране. Кто-то их видел, кто-то — держал в руках, а кто-то уже ими расплачивается. Настало время проверить свои знания о них!» — обращается ЦБ к посетителям страницы.



В конце прошлого года Центробанк выпустил видеоролик для популяризации новых купюр, в нем на несколько секунд появляется и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина.