Новый продукт включает страхование квартир и домов, в том числе внутренней отделки и оборудования, домашнего имущества, а также гражданской ответственности. Оформление полиса не требует описей, анкет, осмотра имущества и заполнения страховых документов. Возмещение страховой суммы происходит в течение 5 рабочих дней с момента составления акта о страховом случае.

Полис защитит в случае кражи, аварий различных инженерных систем, затопления, пожара, взрыва, падения деревьев, противоправных действий третьих лиц и в других непредвиденных случаях.

Срок действия страхового полиса – 12 месяцев. Стоимость продукта зависит от размера финансовой защиты, которую выбирает клиент: 1500 рублей за годовой полис при страховой сумме 200 тыс. рублей, 2500 рублей при сумме 350 тыс. рублей или 4500 рублей при возмещении на сумму 560 тыс. рублей для квартир и 650 тыс. рублей – для домов.

Приобрести полис можно в любом отделении Банка . Узнать более подробную информацию о страховом продукте «Без хлопот» можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» – «Страховые продукты» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).