Чат-бот способен распознавать текстовые сообщения, а также голосовые команды. Система ответит всем пользователям на вопросы о своих возможностях, услугах банка, месторасположении ближайших офисов и банкоматов, курсах валют. Более широкий набор сервисов доступен клиентам банка: авторизовавшись через кнопку меню, они могут оплачивать услуги по заранее подготовленным шаблонам, оперативно получать выписки и другую информацию по своим операциям, счетам и банковским картам.

В целях обеспечения безопасного доступа к конфиденциальным личным и финансовым данным в реализованном решении используется двухфакторная модель аутентификации, когда пользователь сначала вводит пин-код (пароль) и дополнительно подтверждает его кодом, полученным по SMS.

При создании чат-бота разработчик сделал акцент на диалоговые возможности. В решении применяются методы глубокого лингвистического анализа, обработки естественного языка (Natural Language Processing; NLP), использован машинно-обучаемый синтаксический анализатор (технология Machine Learning). Что немаловажно, бот не нуждается в больших объемах данных для обучения, но при этом способен давать качественные ответы на непонятно сформулированные вопросы в чате за счет высокого числа преднастроенных шаблонов и правил. Компания свела к минимуму меню-ориентированную (кнопочную) часть чат-бота. В ней представлены только три базовые опции — передать данные для авторизации, сообщить геолокацию, выяснить, что умеет делать система (эта функция также доступна через диалог). Всю остальную информацию пользователь получает с помощью обмена сообщениями.

«Большинство финансовых ботов, которые сегодня представлены на рынке, — интерфейсные, т.е. созданы по принципу меню-ориентированной (кнопочной) модели. Она имеет серьезный недостаток: для представления широкого набора банковских продуктов и услуг в системе требуется реализация многоуровневого разветвленного меню, сложного для восприятия клиента, — отметил Ринат Каримов, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Наша компания предложила Банку Финсервис принципиально иной банковский чат-бот, способный вести естественный диалог с пользователем».

«Новый сервис уже начал свою работу, он стал отличным дополнением к более привычным банковским способам взаимодействия с клиентами. Главный принцип работы нашего банка — клиентоориентированность, то есть широкий набор услуг, быстрая обработка запросов, высокий уровень сервиса и использование в работе тех каналов, которые наиболее комфортны для наших клиентов. Введение чат-бота дает возможность всем клиентам банка, в том числе молодежной аудитории, получать информацию удобным для них способом, намного быстрее, чем при помощи звонка в call-центр. Общение в чате комфортно и привычно, а ответа на вопрос ждать не приходится, — прокомментировал Юрий Дьячков, директор по развитию розничного бизнеса Банка Финсервис. — Помимо этого, данный способ коммуникации позволяет банку снизить накладные расходы, что положительно влияет на стоимость банковских продуктов и услуг».

Чат-бот Банка Финсервис создан на базе решения RS-Bot , обеспечивающего высокое качество коммуникаций банка и клиента в различных каналах — мессенджерах социальных сетях, системах ДБО, сайтах, и предоставляющего широкие возможности для экономии затрат финансовых организаций на работе call-центров, служб клиентской поддержки, на SMS-рассылках.

По итогам внедрения нового сервиса, Банк Финсервис планирует и далее развивать бот-службу в Telegram, расширяя ее функции и предлагая клиентам новые услуги.

О Банке Финсервис

АО «Банк Финсервис» — универсальный банк, специализирующийся на обслуживании и кредитовании физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 3388.

По размеру активов Банк Финсервис входит в ТОП-100 российских банков (Коммерсант, Интерфакс, ИА Banki.ru, РИА Рейтинг). На 01.03.2018 г. активы банка составили 118,7 млрд рублей, собственный капитал — 8 млрд рублей, чистая прибыль — 84 млн рублей (финансовые данные по РСБУ).

22 февраля 2018 года RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Банку Финсервис на уровне ruBBB+ (что соответствует рейтингу А(I) по ранее применявшейся методологии), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

В настоящее время на территории РФ успешно функционирует собственная сеть офисов и банкоматов в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Астраханской, Рязанской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях, Башкирии, Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

О компании

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab