Азиатско-Тихоокеанский банк награжден дипломом РА «Эксперт» - «За активное участие в развитии Дальневосточного федерального округа».

Организатором мероприятия традиционно выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В конференции приняли участие более 160 делегатов: лидеры рынка кредитования МСБ, представители банков, органов власти и институтов развития, лизинговых и факторинговых компаний; субъекты МСБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк на мероприятии представляли Денис Афонин, директор департамента по работе с корпоративными клиентами, и Виталий Игумнов, руководитель управления методологии и разработки продуктов.

Комментирует Денис Афонин: «АТБ – один из крупнейших региональных банков России. Наша филиальная сеть объединяет 200 подразделений в 19 регионах. Работа в ДФО – одно из приоритетных направлений деятельности нашего банка. За более чем 25 лет работы АТБ стал по-настоящему домашним банком для жителей Дальнего Востока и Сибири, благодаря отличному знанию региональных особенностей. Мы благодарны авторитетному рейтинговому агентству за столь высокую оценку нашей работы и уверены, что наше активное развитие в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах продолжится и в будущем».