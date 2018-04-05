Агентство по страхованию вкладов выбрало банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам (включая индивидуальных предпринимателей) самарского АктивКапитал Банка и столичного Лайтбанка, чьи лицензии были отозваны 29 марта текущего года.

Как сообщает департамент общественных связей АСВ, расчеты с клиентами АктивКапитал Банка будут осуществляться с 11 апреля через Сбербанк и банк ВТБ. Тогда же начнется прием заявлений вкладчиков на выплату страховки и иных необходимых документов. Детальная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков между банками-агентами будет размещена 10 апреля на сайте АСВ и 12 апреля в «Российской газете».

Прием заявлений от вкладчиков Лайтбанка и сами выплаты начнутся 10 апреля, их будет производить Россельхозбанк. Детали появятся 9 апреля на сайте АСВ и 11 апреля в газете «Московский Комсомолец».



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 года.