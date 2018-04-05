Центральный банк России с 5 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,76 рубля, что выше предыдущего дня на 22,71 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,95 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валют повысился на 3,73 копеек.

«В четверг, 5 апреля, баррель нефти марки Brent стоит $68,35 (+0,19%). Считаю, что российская валюта по-прежнему уязвима из-за внешних факторов, поэтому на ближайший месяц от нее ожидаю ослабления к иностранным валютам, - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари. - Учитывая, что цена на нефть торгуется в плюсе, то в первой половине торгов вероятно небольшое укрепление рубля к доллару и евро. На американской сессии я от пары доллар/рубль ожидаю восстановления до 57,69 рубля, а от пары евро/рубль – до 70,95 рубля».

Несмотря на отступление паники из-за торгового конфликта и затишье в дипломатическом конфликте между РФ и Западом, риски с этого фронта продолжат витать в воздухе, что не даст нашей валюте показать полноценное и устойчивое укрепление в ближайшей перспективе, анализирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

По его словам, спекулянты стали осторожнее, да и нефть в последнее время не отличается стабильностью. Сильные показатели занятости укрепят позиции доллара по всему спектру рынка. Так, даже при сохранении текущего хрупкого оптимизма в сегменте рисковых активов, поползновения рубля будут весьма скромными, а значит, сегодня доллар, скорее всего, закроется над уровнем 57 рублей.

Как сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам.

«Рублю в рамках вечерней сессии удалось отыграть восстановление рынка энергоносителей, в результате чего сегодня с утра мы увидим минимальные изменения котировок доллара и евро. При этом, в случае дальнейшего роста «черного золота», продажи в иностранных валютах могут возобладать, в результате чего доллар сделает еще один шаг к уровню 57 рублей, выступающему ближайшей поддержкой. Отметим, что для более существенного снижения пары доллар/рубль необходимо возвращение на рынок экспортеров, которые уже на следующей неделе начнут подготовку к налоговому периоду», - поясняет эксперт.

«Ожидаем постепенного снижения пары доллар/рубль в район 56,80-57,20 руб/долл. На горизонте ближайших недель динамика рубля может определяться в основном движением всей группы валют EM. Цели по паре доллар/рубль в районе 56 руб/долл. пока сохраняют актуальность», - комментирует Поддубский Михаил, ведущий аналитик группы анализа долговых рынков управления по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка.

«На фоне общего оптимизма рубль может еще подрасти копеек на 20, но вблизи отметки 57 шорты по паре доллар/рубль стоит закрывать – причин для продолжения роста рубля не наблюдается», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.