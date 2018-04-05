«Мы гордимся победой и тем, что это не первая награда, которой за четыре года своего существования фестиваль удостоен в этом конкурсе. Мы много сделали для того, чтобы из маркетинговой акции Alfa Future People трансформировался в лучший музыкальный фестиваль страны. Очень приятно, что все больше клиентов и сотрудников Альфа-Банка приезжают на наш грандиозный open-air. Мы ждем всех 10-12 августа под Нижним Новгородом на пятом юбилейном Alfa Future People. Не забывайте о скидках на билеты по картам Альфа-Банка Next, РЖД и Cash Back на сайте afp.ru», - прокомментировала Кристина Вдовина, руководитель развития спонсорских проектов Альфа-Банка.



Цель премии — продемонстрировать возможности и перспективы индустрии событийного и маркетинга, выявить лидеров, на которых можно и нужно равняться, продемонстрировать уровень организации мероприятий, познакомить общественность с истинными профессионалами, которые создают события в нашей стране.