Владельцы ID-карт Эстонии и онлайн-резиденты могут подать заявку на получение криптовалюты byteball в сумме, эквивалентной 10 долларам.

Как пояснил эксперт по криптовалютам Ассе Сауга, у byteball нет майнинга, это одна из немногих новейших криптовалют, которая работает не на блокчейне, поэтому используются различные другие способы распределения токенов на рынке. Один из таких способов — раздача средств через верифицированные адреса электронной почты.

«В случае блокчейна одним из способов распределения как раз и является майнинг, в ходе которого новые блоки криптовалюты доходят до майнеров, а через них уже поступают на открытый рынок», — пояснил Ассе Сауга. Таким образом, для получения byteball нужно активировать официальный адрес @eesti.ee, сообщает Anycoin .