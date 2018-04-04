Японская платформа мессенджер/социальная сеть Line запускает дочернюю блокчейн-компанию Unblock в Южной Корее. Она займется изучением блокчейн-технологии и ее возможным применением.

Компания стремится «добавить новую ценность в свой продукт благодаря технологическим инновациям, объединив технологию блокчейн с различными сервисами в LINE».

При этом запуск анонсирован через некоторое время после того, как она объявила о том, что с помощью ее сервиса Line Pay можно будет совершать транзакции в криптовалютах.

Как напоминает Altcoin , около двух месяцев назад компания также сообщила о создании Line Financial Corporation - новой компании, созданной в качестве платформы для торговли криптовалютами, а также предоставлению услуг по кредитованию и страхованию. Компания Line Financial Corp., которая базируется в Японии, также занимается исследованиями в области блокчейн.