Венесуэла намерена платить за российские автомобильные запчасти с помощью собственной криптовалюты el petro, рассказал Хосе Вьельма Мора по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии в Каракасе.

По его словам, участники встречи обсудили сотрудничество венесуэльской стороны с компанией «КамАЗ» «в том, что касается приобретения запчастей, покрышек и аккумуляторов, а также сборки этих автомобилей» в Венесуэле и рассмотрения форм оплаты, в которые включается «оплата с помощью el petro», национальной венесуэльской криптовалюты, сообщает ТАСС .

Министр также рассказал, что Венесуэла обсудила с РФ возможность отмены таможенных пошлин между двумя странами и предположил, что Россия заинтересована в импорте из Венесуэлы таких продуктов, как сталь, алюминий, цветы, кофе, какао, товары из текстиля и обувь.

«Мы ведем переговоры о том, чтобы нашим предпринимателям и инвесторам была доступна законодательная база для ведения хорошего бизнеса, который приумножает богатства и создает наследие для всех венесуэльцев», - добавил Вьельма Мора.