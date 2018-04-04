В Южной Корее 12 криптовалютных бирж обязаны разорвать с клиентами договоры, которые пользователи заключали для регистрации на торговых площадках.

По мнению Комиссии по справедливой торговле (FTC), подобные договоры, при которых слабая сторона либо соглашается на все условия, либо отказывается от сотрудничества, могут негативно влиять на безопасность пользователей, а также «несправедливо» ограничивают клиентов в выводе средств с депозитов. Подобные контракты часто заключаются при аренде, страховании, ипотеке и так далее, но они не обеспечивают необходимой защиты клиентов криптовалютных торговых площадок, сообщает РБК .

Таким образом, по мнению регулятора, методы, которые используют криптовалютные площадки, вынуждают пользователей нести финансовые потери в момент окончания сотрудничества с биржей.