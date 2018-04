Новая криптовалюта запущена в Великобритании по случаю свадьбы 19 мая принца Гарри и Меган Маркл. Первая в мире «королевская» цифровая валюта названа Crown Royale. Ее запуск осуществлен ее при содействии The ICO Rocket - стартапа, реализующего токены.

Как сообщает ТАСС , половина средств, полученных от первичного размещения токенов (ICO, Initial coin offering) будет направлена благотворительным организациям, находящимся под патронажем внука королевы Елизаветы II и американской актрисы, - Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation. Другая половина пойдет на нужды журнала The Crown and Country Magazine, в частности, для финансирования издания номера, посвященного свадебной церемонии Гарри и Меган.

По словам главного редактора этого журнала Томаса Мейс-Арчер-Миллса, который инициировал запуск криптовалюты, Crown Royale - это новый и современный способ для людей всего мира почувствовать себя частью королевской свадьбы.