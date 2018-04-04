Подготовка как предотвращенных терактов, так и совершенных в России в минувшем году велась через мессенджеры в интернете, сообщил Александр Бортников.

По его словам, удалось также предотвратить террористическую акцию в России благодаря информации, полученной от турецких спецслужб.

«В прошлом году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации от турецких партнеров», - цитирует его ТАСС .

Он подчеркнул, что Россия вносит огромный вклад в борьбу с международными террористическими организациями. «Вместе с тем достигнутые результаты не должны никого успокаивать. Сейчас крайне важно не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов, их адаптации к сложившимся условиям», - отметил Бортников.