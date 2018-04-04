В ходе обысков у петербургского бизнесмена Владимира Гуревича оперативники изъяли 97 икон, имеющих культурную и историческую ценность, стоимость отдельной иконы варьируется от 10 до 100 тысяч долларов США. Иконы сданы на ответственное хранение в ФГБУК «Государственный русский музей».

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Петербургу , по версии следствия, Гуревич, являясь фактическим руководителем ООО «Компас-Строй», организовав производство и реализацию в адрес различных контрагентов товара, который относится к средним дистиллятам и в соответствии с Налоговым кодексом РФ признается подакцизным товаром, не декларировал и не уплачивал акцизы на сумму более 56 млн рублей.

В настоящее время установливается стоимость изъятого имущества, а также выявление среди изъятого имущества ранее похищенного.

Расследование уголовного дела продолжается.