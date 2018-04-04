ЦБ будет ежедневно следить за информацией в соцсетях, как сейчас он делает это в СМИ, для общения с людьми напрямую, влияния на их поведение и ожидания, повышения финансовой грамотности населения. Мониторинг социальных медиа также позволит Центробанку предотвращать распространение ложных сведений о трудностях в тех или иных банках.

Ежедневным мониторингом для ЦБ займется диджитал-агентство «Далее», которое выиграло открытый конкурс в системе закупок «Сбербанк АСТ». Цена контракта — 25 млн рублей, пишут «Известия» . Оно будет не только анализировать информацию, но и давать советы по реагированию на инфоповоды. Список соцсетей будет обсуждаться с ЦБ на этапе планирования. Всего за год проведут три информационных кампании, также планируется снять видеоролик о современных технологиях для проекта Банка России «Финансовая грамотность».

Одной из задач повышения финансовой грамотности станет распространение информации о вложениях на рынках капитала: финансовые власти давно пытаются привить широким слоям населения интерес к облигациям и другим финансовым инструментам. Через соцсети проще рассказать о высоких рисках инвестиций на рынках Forex, криптовалют и бинарных опционов, считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, сайт — это уже вчерашний день, сегодня любая госструктура должна говорить с человеком без посредников. Изучая информацию в соцмедиа, ЦБ сможет быстро реагировать на запросы общества и, возможно, корректировать свои действия.