Татфондбанк подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о включении долга перед ним в размере 201,4 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления банка, депутата республиканского госсовета Роберта Мусина, сообщает РАПСИ .

Заявление банка будет рассмотрено 23 апреля.

Республиканский арбитраж 2 февраля по заявлению Татфондбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ввел процедуру реструктуризации долгов обвиняемого в мошенничестве Мусина. Претензии АСВ к банкиру составляют 16,7 млн рублей.

Верховный суд Республики Татарстан в феврале до 16 мая продлил домашний арест в отношении Мусина по делу о мошенничестве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Собеседница агентства отметила, что суд разрешил Мусину совершать одну двухчасовую прогулку в день.

Как сообщалось ранее, общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении фигуранта дела оценивается в 50 млрд рублей. В ходе расследования уголовного дела следствием были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями. Отмечается, что они связаны с хищением средств Татфондбанка посредством вывода залогового имущества по нескольким кредитным договорам на сумму свыше 18 млрд рублей.

По версии следствия, в декабре 2016 года Мусин и неустановленные лица из сотрудников кредитной организации, осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму свыше 1,2 млрд рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций. При этом на момент вывода залогового имущества задолженность «Весны» по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 млн рублей.