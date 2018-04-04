Михаил Федотов в своем заявлении по поводу возможной предстоящей блокировки Telegram отметил, что из-за желания правоохранительных органов пресекать деятельность преступников пострадают законопослушные граждане, которых среди пользователей мессенджера большинство.

По его словам, нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение телеграм-каналов, рекламы и иного контента в Telegram.

Дело касается прав и законных интересов порядка 15 миллионов россиян, пользующихся данным средством коммуникации, говорится в сообщении Михаила Федотова, опубликованном на официальном сайте совета при президенте.

«Речь в данном случае идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений, что само по себе не может не вызывать озабоченность, но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства», - пояснил Федотов.

Он рассказал, что Telegram по просьбе СПЧ блокировал каналы и чаты «с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов». Со стороны администрации мессенджера это было сделано оперативно.

«Подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки», — заключил он.