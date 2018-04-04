Совкомбанк исключил из своей линейки инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и предлагает запретить этот вид страхования . Об этом заявил первый зампред правления финучреждения Сергей Хотимский, пояснив, что банк недолго экспериментировал с этим видом страхования и успел заключить несколько сотен договоров, после чего было принято решение о полном отказе от ИСЖ.

Причина такого решения — продукт непрозрачен и непонятен для клиента, говорят в банке. Сергей Хотимский также считает, что необходим полный запрет на продажу этого вида страхования. «Клиент, принося свои деньги в банк и видя знак АСВ (Агентство по страхованию вкладов. — Прим. ред), рассчитывает на вклад . Банк — институт для вкладов. Когда средства клиента отправляются в незастрахованные инструменты с неочевидной доходностью, невозможностью забрать деньги без потерь — рано или поздно жди беды. Разобраться с включенными в продукт сложными индексами и деривативами клиент со 100 тысячами рублями не в состоянии. Ждать три года потока претензий нам не нужно, чтобы понять, что простой человек не может разобраться в продукте», — говорит Хотимский.

При этом, как отмечают в банке, все, кто купил этот продукт, «получат по своей страховке не меньше, чем получили бы по вкладу за счет банка». Хотимский подчеркивает, что у банка нет претензий к страховщикам, чьи продукты продавались в Совкомбанке, есть претензии к самому продукту. Комментируя тему отказа от высокой банковской комиссии за продажу ИСЖ, Хотимский пояснил, что «долгосрочно невыгодно продавать клиентам опасные продукты» и уточнил, что «комиссии — это плата за переложенный на клиента значительный риск».

У представителей страхового сообщества заявления Совкомбанка вызвало недоумение. «У ИСЖ, как у продукта, нет своих проблем, сложности ему создают малограмотные продавцы финансовых сетей, привыкшие заниматься исключительно навязыванием дополнительных услуг», — считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru