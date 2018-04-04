В Москве задержаны шестеро подозреваемых в ограблении отделения Бинбанка на Сокольнической площади. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, грабителей задержали в среду у метро «Аэропорт».

В конце марта налетчики в камуфляжной форме с оружием ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве и скрылись на автомобиле. Сообщалось, что их добычей стали 100 тыс. долларов. Позднее полиция обнаружила автомобиль Hyundai, на котором скрылись грабители, брошенным.