Телеведущая Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту buzcoin и онлайн-платформу. IT-проект певицы будет называться Buzar.

По словам Бузовой, она не нашла доверия в отношениях, но нашла его в криптовалютах, поэтому намерена «создать империю».

«Я хочу вам напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — цитирует телеведущую канал RT .

Сайт проекта сейчас находится в разработке. За новостями площадки можно следить через аккаунты BUZ.OVA Coin в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram.

Сама Ольга Бузова создание проекта никак не комментирует. Вполне возможно, что он не связан с деятельностью певицы напрямую.