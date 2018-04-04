Также планируется запустить и онлайн-платформу.
Телеведущая Ольга Бузова запускает собственную криптовалюту buzcoin и онлайн-платформу. IT-проект певицы будет называться Buzar.
По словам Бузовой, она не нашла доверия в отношениях, но нашла его в криптовалютах, поэтому намерена «создать империю».
«Я хочу вам напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен», — цитирует телеведущую канал RT.
Сайт проекта сейчас находится в разработке. За новостями площадки можно следить через аккаунты BUZ.OVA Coin в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram.
Сама Ольга Бузова создание проекта никак не комментирует. Вполне возможно, что он не связан с деятельностью певицы напрямую.
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