Премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер заявил, что новое законодательство, которое будет регулировать блокчейн-сферу и появится летом 2018 года, призвано способствовать развитию инноваций и пойдет дальше, чем в других странах.

По его словам, закон предназначен для предоставления правовой основы для широкого спектра новых сервисов и бизнес-моделей, связанных с этими технологиями. При этом, новые меры будут продуманно контролировать развитие отрасли, при этом не мешать ее развитию.

Премьер-министр Люксембурга считает, что правительство должно определенно и уверенно регулировать эту сферу деятельности, иначе она продолжит развиваться вне закона.

Авторы закона изучили законодательство других стран и проведи ряд консультаций с финтех-компаниями, провайдерами финансовых сервисов и юристами. Поэтому они надеются, что документ будет максимально приближен к практике.