Активная розничная база МТС Банка по итогам 2017 года выросла почти на 50%, до 1,5 млн клиентов. В планах у финучреждения — утроить ее к 2020 году. Такими цифрами поделился в интервью Банки.ру председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

«Цель, которую нам ставит акционер, — не менее 2,5 миллионов активных клиентов до конца 2018 года и 5 миллионов клиентов до конца 2020 года», — сообщил Филатов.

Он также уточнил, что ежемесячно в МТС Банке открывается в среднем 100 тыс. счетов физлиц.



Как указывает Филатов, сотрудничество с «Детским миром» станет для банка одним из основных каналов привлечения клиентов, но основная ставка будет сделана на МТС.

«Розничные точки продаж сотового оператора «МТС» ежемесячно посещает 12 миллионов человек, а в приложении «Мой МТС» 16 миллионов активных пользователей. Через эти два канала у нас есть огромные возможности для кросс-продаж наших продуктов. К примеру, для 29 миллионов абонентов МТС у нас есть на текущий момент предодобренное предложение кредитных карт», — уточнил Филатов.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

