Россельхозбанк 18 апреля откроет книгу заявок по новому рублевому облигационному займу серии 01Т1, ориентированному на широкий круг инвесторов, включая физических лиц.

Как сообщили в кредитной организации, ориентир ставки купона составляет 9—9,25% годовых (конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок). Данный выпуск не имеет даты погашения, выплата купонов осуществляется два раза в год. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей. Размещение выпуска облигаций серии 01Т1 состоится 25 апреля 2018 года по результатам сбора заявок.

РСХБ планирует получить разрешение Банка России для признания облигационного займа субординированным.

Продажа облигаций физическим лицам реализована через точки продаж Россельхозбанка. «Уже сейчас можно обратиться в любой офис банка, заключить договор на брокерское обслуживание или открыть индивидуальный инвестиционный счет, зачислить необходимую сумму денег и подать поручение на приобретение бумаг», — поясняют в РСХБ.

В банке подчеркивают, что купонные выплаты по локальным корпоративным облигациям , выпущенным с 1 января 2017 года, не облагаются налогом на доходы физических лиц, в случае если ставка купона не превышает величину ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 5 процентных пунктов.

Напомним, в декабре 2017 года РСХБ разместил выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-04Р, рассчитанных на широкий круг инвесторов, в объеме 5 млрд рублей при запланированном объеме размещения до 20 млрд. Объем заявок от физлиц составил 2 млрд рублей, или 40% от объема выпуска.



В марте этого года Россельхозбанк объявил о крупнейшем за свою историю размещении облигаций на внутреннем рынке. Итоговый объем выпуска биржевых облигаций БО-05Р со сроком обращения четыре года составил 25 млрд рублей, при этом совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физических лиц, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально запланированный объем размещения более чем в три раза. В РХСБ уточняли, что на этот выпуск банку удалось привлечь более 1 тыс. новых клиентов — физических лиц.