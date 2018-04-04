В Роспатент с начала 2018 года были поданы 285 заявок на решения, основанные на технологии блокчейн, что в десятки раз больше, чем в 2017 году, когда в федеральную службу по интеллектуальной собственности были поданы только 18 заявок.

По словам Григория Ивлиева, тема — «Интеллектуальная собственность и цифровая трансформация» — достаточно сложная. Цифровая трансформация всей жизни требует и от патентных ведомств отклика на эту проблему.

«У нас уже есть один патент, который мы дали именно по технологии блокчейн. 18 заявок было рассмотрено в прошлом году, но только один патент дали. В этом году нам предстоит рассмотреть уже 285 заявок, связанных с этими технологиями», — сказал Ивлиев.

При этом Роспатент сам думает о создании блокчейн-решения для регистрации интеллектуальной собственности, сообщает Coinfox .

Ивлиев добавил, что необходимо сделать онлайн-регистрацию перехода прав на интеллектуальную собственность, онлайн-платежи по оплате госпошлины, платежи при совершении сделок с интеллектуальной собственностью. Когда Роспатент стали все это прорабатывать и реализовывать в своей деятельности, стало понятно, что это блокчейн и называется.