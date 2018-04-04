Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления кредитной организации. Это назначение вступит в силу после его одобрения Банком России.

Как пояснили в Росбанке, Дмитрий Олюнин, которого Поляков заменит в должности предправления, после четырех лет работы в Societe Generale принял решение вернуться в группу ВТБ.

Поляков, занимающий сейчас должность первого заместителя председателя правления Росбанка и отвечающий за корпоративный и инвестиционный бизнес группы Societe Generale в России, приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 14 апреля с последующей передачей своих текущих полномочий преемнику.

«Мы рады объявить о назначении Ильи. Его глубокое знание российских клиентов и продолжительный опыт банковской работы в Societe Generale и Росбанке будут необходимы для достижения командой под его руководством амбициозных целей в соответствии с представленной недавно стратегией развития бизнеса в России, — комментирует председатель совета директоров Росбанка, главный региональный координатор Societe Generale в России Дидье Огель. — За прошедшие несколько лет мы осуществили успешную трансформацию, благодаря чему создали основу для позиционирования Societe Generale как ведущей международной банковской группы в России. Мы благодарим Дмитрия за его большой вклад в этот командный успех и желаем ему дальнейших профессиональных достижений».

Илья Поляков родился в 1979 году. Выпускник HEC School of Management Paris и Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Начал работать в Societe Generale Corporate and Investment Banking в 2001 году. В 2011 году в группе Societe Generale был назначен на должность глобального соруководителя направления горно-металлургической промышленности департамента природных ресурсов и энергетики в дополнение к обязанностям старшего банкира, отвечающего за глобальные клиентские отношения и стратегическое консультирование клиентов металлургической и горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ.



В 2012 году Поляков начал работу в Росбанке руководителем корпоративного блока и главой блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга Societe Generale по России и странам СНГ. В сентябре 2016 года был назначен первым заместителем председателя правления Росбанка, отвечающим за весь корпоративный бизнес группы в России.

