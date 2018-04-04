Объем розничного кредитного портфеля Российского Национального Коммерческого Банка (РНКБ) по итогам текущего года вырастет в полтора раза: с 16 млрд до 21 млрд рублей. Об этом Банки.ру рассказал вице-президент, директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.



«Общий кредитный портфель физических лиц в РНКБ в настоящее время составляет более 16 миллиардов рублей, и мы рассчитываем, что к концу года эта цифра увеличится до 21 миллиарда рублей», — сказал Билан.

Он уточнил, что основу кредитного портфеля физлиц в РНКБ составляют потребительские кредиты — на них приходится доля в портфеле около 60%. Порядка четверти объема розничного портфеля также занимает ипотека, а чуть более 10% — кредитные карты.

В мае 2017 года РНКБ впервые ввел в свою линейку автокредиты , но пока их доля незначительна в портфеле банка. До появления в РНКБ этого вида кредитования он активно выдавал потребкредиты для покупки автомобиля. Так, за последние три года банк выдал жителям Республики Крым и Севастополя свыше 15 тыс. потребительских кредитов на покупку личных транспортных средств. Общая сумма таких кредитов уже весной прошлого года превышала 4 млрд рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru