Промсвязьбанк запустил для клиентов малого и среднего бизнеса новую корпоративную карту на базе платежной системы «Мир».

«Карта «Мир» не уступает в своем функционале системам Visa и Mastercard. Являясь надежным национальным платежным инструментом, она обеспечивает высокий уровень безопасности проведения платежей. Снятие наличных, безналичные расчеты, СМС-информирование — все эти функции доступны держателем корпоративных карт «Мир», — прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Клиентам банка доступны для оформления как именные карты, так и карты мгновенной выдачи. Заказать карту можно на сайте Промсвязьбанка, через контакт-центр и в отделениях банка по всей России.