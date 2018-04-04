Продолжается совместный проект компании iSimpleLab и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) по построению на платформе iSimpleBank 2.0 современных сервисов интернет- и мобильного банков.

Очередным шагом стало появление в мобильном приложении «ФОРА-Онлайн» современной и востребованной функции — проведение оплаты по QR- и штрих-кодам, которые содержатся на платежных квитанциях. К таким документам относятся счета за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и многое другое. Для проведения оплаты клиенту банка, использующему приложение «ФОРА-Онлайн», достаточно навести камеру телефона на QR- или штрих-код на платежном документе. Программа распознает информацию и автоматически проставит реквизиты в поля меню оплаты данной услуги.

Заместитель Председателя Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Дмитрий Орлов: «Стремясь сделать мобильное приложение доступным и полезным для наших клиентов, мы улучшаем возможности и упрощаем работу с наиболее востребованными функциями. Работа с QR- и штрих-кодами в мобильных приложениях при оплате квитанций — это еще один шаг в «диджитализацию» приема платежей от населения. Также в свежей версии мобильного банка, сразу после первого входа пользователя, мы оповещаем его о новых «фишках» приложения после обновления. По нашему мнению, это позволит доносить до клиентов информацию об изменениях и улучшениях максимально простым и понятным способом».

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников: «Работа с командой АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) для нашей компании особенно приятна, так как в этом проекте мы получаем требования и пожелания по развитию продукта, которые находятся на острие технического прогресса и отражают самые последние веяния в области дистанционного обслуживания клиентов. Все это позволяет нам опробовать на iSimpleBank 2.0 новые тенденции в развитии мобильных и веб-приложений, каналов. Компания iSimpleLab всегда заявляла, что в области ДБО-строения нацелена на развитие своего продукта и на опережение конкурентов. А с заказчиками, подобными «ФОРА-БАНК», у нас это получается еще лучше».

Отметим, что на этой версии развитие «ФОРА-Онлайн» не остановится. Уже сейчас идет работа над новым релизом мобильного и Web приложений. Следите за информацией, а новинки не заставят себя долго ждать.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, система iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

О Банке:

Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) — российский универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и частными лицами с 1992 года. Филиальная сеть банка насчитывает 108 структурных подразделений в 17 регионах страны с головным офисом в Москве. АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) предоставляет полный перечень банковских услуг: денежные переводы, банковские карты, валютообменные операции, расчетно-кассовое обслуживание, коммерческое, ипотечное и потребительское кредитование. Банк активно развивает технологии, обеспечивающие высокий уровень клиентского сервиса и безопасность совершаемых операций. Успешно развиваются дистанционные каналы обслуживания клиентов: интернет-банк и терминалы самообслуживания, позволяющие осуществлять платежные операции с использованием банковской карты или наличными.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков.

Источник: iCAM Group