Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов считает, что в настоящее время нужно уточнить понятие малого бизнеса на законодательном уровне. Он добавил, что по результатам данных парламентских слушаний необходимо создать рабочую группу для того, чтобы проработать данный вопрос.

«На сегодняшний день само понятие, которым мы оперируем, это «малый бизнес». В основном оно характеризуется двумя основными показателями. Первое - количество работающих, второе - это объем выручки. Но на сегодняшний день складывается понимание, что этого недостаточно для того, чтобы определять то, с чем мы имеем дело. <...> Думаю, что понятие самого малого бизнеса требует уточнения и время ставит перед нами задачу уточнить это законодательно», - цитирует Шайхутдинова Агентство городских новостей «Москва» .