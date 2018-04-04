Почта Банк выпустил в эфир федеральных телеканалов рекламные ролики, целевой аудиторией которых стали россияне старшего возраста. Там рассказывается о преимуществах получения пенсии на сберегательный счет Почта Банка и покупок по карте, предлагаемой банком совместно с торговой сетью «Пятерочка», поясняют в кредитной организации.

В новой рекламе Почта Банка по традиции снялся Сергей Гармаш. В одном из роликов , ссылки на которые приводятся в сообщении финучреждения, он «подлавливает» в магазине семейную пару в возрасте, чтобы рассказать то, что «другие уже знают»: как «покупать больше, а платить меньше» при наличии кобрендовой карты. В другом ролике Гармаш неожиданно появляется в квартире у пенсионера и сообщает, что «у других» пенсия, переведенная в Почта Банк, «уже стала больше», а у героя ролика — еще нет.

Как указано в релизе, каждый россиянин, оформивший получение пенсии на карту Почта Банка до 30 ноября 2018 года, получит повышенную ставку на остаток по сберегательному счету — до 6% годовых ежемесячно, а также бесплатную карту для покупок «Пятерочка Visa» с начислением 7,5 тыс. бонусных баллов. Потратить их можно по курсу 10 баллов — 1 рубль, оплатив ими до 100% стоимости покупки в торговой сети.

«Принято считать, что пенсионеры почти не пользуются банковскими услугами. Мы придерживаемся другой точки зрения и хотим рассказать им о том, как много полезных возможностей дает получение пенсии на счет в Почта Банке. Кроме того, это первая рекламная кампания, в рамках которой мы продвигаем сразу три продукта: пенсионный проект, сберегательный счет и кобрендовую карту «Пятерочка Visa», — комментирует вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская.



В общей сложности в рамках рекламной кампании агентство «Инстинкт» разработало три ролика, следует из сообщения банка.

