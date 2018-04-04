За 70 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ стало известно имя первого клиента Альфа-Банка, получившего билет на финальный матч предстоящего турнира. Им стала Анна Солодун из Москвы. Анна - одна из победительниц масштабной национальной промо-кампании, которую в феврале запустил Альфа-Банк. О победе ей лично по телефону сообщил главный спортивный комментатор страны – Виктор Гусев.



Церемония вручения прошла в «футбольном» отделении Альфа-Банка в центре Москвы. Виктор вручил сертификат на билет и лично поздравил победительницу с таким дорогим подарком, отметив, что даже не все журналисты смогут по аккредитации попасть на финал. «Финал – безусловно, самый ожидаемый матч турнира. Попасть на него хотят все. Но далеко не всем выпадает такой шанс. Даже с учетом высоких цен на билеты приобрести их крайне сложно, ведь весь мир хочет увидеть главную спортивную схватку 4 лет на финальном матче», - добавил Виктор Гусев.



«Я даже не думала, что получить билет так легко. Спасибо Альфа-Банку за такую возможность. Сначала, когда Виктор мне позвонил, я подумала, что это шутка. Но когда получила из его рук сертификат, была по-настоящему счастлива. Для человека, который никогда ничего не выигрывал, эта победа вдвойне приятна. В очередной раз убеждаюсь, как здорово быть клиентом Альфы», - поделилась впечатлениями Анна.



В рамках промо-кампании Альфа-Банка – официального банка турнира – любой клиент может получить билет на один из матчей ЧМ-2018. Призовой фонд акции – 3000 билетов на ЧМ и 5000 сувениров с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который впервые пройдет в России.



Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка – физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц – совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.



Розыгрыши билетов и призов проходят еженедельно. Список победителей публикуется на сайте. Национальная промо-кампания «Альфа-Банка» - это реальная возможность получить билеты на лучшие матчи турнира ЧМ-2018, которых почти не осталось в продаже. Официальным рекламным лицом промо-кампании стал лучший футболист мира Лионель Месси. Акция продлится до 1 июня 2018 года.