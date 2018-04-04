Сотовые операторы готовятся к вступлению в силу с 1 июня поправок к федеральному закону «О связи», обязывающих их отключать от услуг связи абонентов , личность которых не удалось подтвердить, сообщает РБК.

«ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») начал заранее проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения, рассказала пресс-секретарь компании Анна Айбашева.

«В рамках подготовки к выполнению требований закона мы провели дополнительный анализ договоров наших клиентов по специально разработанному алгоритму. По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, что данные могут быть ошибочными, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные», — сообщила Айбашева. Она уточнила, что оператор собирается использовать для подтверждения данных клиентов государственные информационные системы.

Представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов сообщил, что компания также принимает меры, чтобы соответствовать требованиям закона с 1 июня. «Это потребует доработки уже существующего биллинга, что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создание новой базы данных», — говорит он.

Кроме того, операторы стараются наладить работу с посредниками, продающими их сим-карты. «Мы уже сейчас боремся с незаконным распространением сим-карт. В частности, заключаем агентское соглашение с ретейлерами, жестко штрафуем контрагента в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора и приостанавливаем оказание услуг связи по таким номерам», — сказала представитель «МегаФона» Юлия Дорохина.

«В отдельных случаях, например в удаленных населенных пунктах, активация сим-карт может занять несколько большее время. Чтобы абоненты не испытывали неудобств при реализации новых требований, МТС будет совершенствовать взаимодействие со своими коммерческими представителями», — добавил Алексей Меркутов.

В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) отказались от комментариев.

В России продается более 100 млн новых сим-карт в год (большая часть из них не активируется или используется без пополнения, до обнуления баланса). По оценкам экспертов, на «серых» клиентов может приходиться до 20% абонентской базы, которая в последние годы практически не растет.