На «серых» клиентов может приходиться до 20% абонентской базы.
Сотовые операторы готовятся к вступлению в силу с 1 июня поправок к федеральному закону «О связи», обязывающих их отключать от услуг связи абонентов, личность которых не удалось подтвердить, сообщает РБК.
«ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») начал заранее проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения, рассказала пресс-секретарь компании Анна Айбашева.
«В рамках подготовки к выполнению требований закона мы провели дополнительный анализ договоров наших клиентов по специально разработанному алгоритму. По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, что данные могут быть ошибочными, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные», — сообщила Айбашева. Она уточнила, что оператор собирается использовать для подтверждения данных клиентов государственные информационные системы.
Представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов сообщил, что компания также принимает меры, чтобы соответствовать требованиям закона с 1 июня. «Это потребует доработки уже существующего биллинга, что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создание новой базы данных», — говорит он.
Кроме того, операторы стараются наладить работу с посредниками, продающими их сим-карты. «Мы уже сейчас боремся с незаконным распространением сим-карт. В частности, заключаем агентское соглашение с ретейлерами, жестко штрафуем контрагента в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора и приостанавливаем оказание услуг связи по таким номерам», — сказала представитель «МегаФона» Юлия Дорохина.
«В отдельных случаях, например в удаленных населенных пунктах, активация сим-карт может занять несколько большее время. Чтобы абоненты не испытывали неудобств при реализации новых требований, МТС будет совершенствовать взаимодействие со своими коммерческими представителями», — добавил Алексей Меркутов.
В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) отказались от комментариев.
В России продается более 100 млн новых сим-карт в год (большая часть из них не активируется или используется без пополнения, до обнуления баланса). По оценкам экспертов, на «серых» клиентов может приходиться до 20% абонентской базы, которая в последние годы практически не растет.
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