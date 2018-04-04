МТС Банк в текущем году планирует вырасти по ключевым розничным показателям выше рынка: финучреждение намерено увеличить розничный депозитный портфель на 10%, кредитный — на 20%. Об этом в интервью Банки.ру рассказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

«Мы планируем в кредитах быть чуть выше рынка — с ростом 20—25%. По депозитам тоже будем выше рынка — с ростом на уровне 10—12%», — заявил Филатов.

Если МТС Банк сможет добиться заявленных цифр, то существенно улучшит свои показатели на рынке, так как прошлый год прошел для него достаточно спокойно.Согласно РСБУ, за календарный год (январь 2017 —январь 2018) портфель вкладов физлиц МТС Банка вырос на 3,1% — с 68,9 до 71 млрд рублей, а портфель розничных кредитов увечился на 4,1% — с 38,2 до 39,7 млрд рублей.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru