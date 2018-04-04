МТС Банк в начале 2018 года стал единым оператором городских платежей на сайте правительства Москвы — mos.ru. Пятилетний тендер предполагает, помимо прочего, инвестиционные вливания банка в развитие платежного сервиса mos.ru, сообщил в интервью Банки.ру председатель правления МТС Банка Илья Филатов. По его словам, финучреждение реализует для москвичей возможность оплаты нескольких счетов через mos.ru единым платежом.

«Но оно того стоит, — уверен он. — Если раньше в подобных государственных системах нужно было каждый платеж проводить в отдельном приложении, то мы сделаем так, что после верификации все начисления, которые есть у человека (штрафы, ЖКХ, платежи за детсад и так далее), он сможет оплатить единым платежом. Это история середины апреля. Со счета клиента все платежи будут списываться единой суммой, а внутри реестр платежей будет формироваться по назначению. Поэтому проблемы оспаривания оплаты какой-то отдельной услуги существовать не будет».



Глава МТС Банка добавляет, что кредитная организация рассматривает граждан, которые будут совершать платежи через обслуживаемый банком платежный шлюз правительства Москвы, как потенциальных клиентов.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

